Une unité industrielle de fabrication de pâtes alimentaires et couscous a vu le jour à Skhirat. Avec un investissement de 200 millions de dirhams qui générera 130 nouveaux emplois directs, ce projet permettra à la société Kenzpat de se positionner sur le marché local des pâtes alimentaires et couscous et de saisir les opportunités offertes à l’export. Par ailleurs, le Groupe Vita Holding, dont fait partie la société, diversifiera ses produits et complétera la chaine de valeur de transformation des céréales, lit-on dans l’édition du lundi 26 décembre du quotidien Les Inspirations Eco.

Ce projet a fait l’objet d’une convention d’investissement signée entre l’Etat et la société Kenzpat, dans le cadre du contrat-programme pour le développement des industries agroalimentaires 2017-2021. Présent à cette occasion, le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, souligne que «ce projet confirme la dynamique d’investissement que connaît le secteur de l’industrie des pâtes alimentaires et couscous dans notre pays. Il illustre une nouvelle fois les efforts menés pour développer le Made in Morocco à travers des produits de qualité et renforcer ainsi la souveraineté industrielle et alimentaire du Royaume».

Vita Holding prévoit d’autres projets d’investissement dans les années à venir, eu égard à la dynamique du secteur des pâtes, couscous et céréales. Dans ce cadre, la société Kenz Maroc (Minoterie et semoulerie), filiale du groupe, a signé aujourd’hui, avec le ministère de tutelle, un protocole d’accord portant sur le lancement, à partir de 2023, d’un nouveau projet d’extension de la semoulerie qui nécessitera un investissement de 250 millions de dirhams et la création de 80 nouveaux emplois. Le groupe envisage également une extension de son unité de fabrication de pâtes alimentaires et couscous à travers la mise en place, dans les années à venir, de nouvelles lignes de production.

La société Kenzpat est une entreprise nouvellement créée. Son principal actionnaire est Vita Holding, composée de plusieurs entreprises, dont celles qui opèrent dans différents maillons de la chaîne de valeur de la transformation des céréales, à savoir Vita Grain (négoce et stockage des céréales), Kenz Maroc (Minoterie et semoulerie) et Vita Dis (distribution).