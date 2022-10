Paris, Séville... Royal Air Maroc lance de nouvelles lignes

Un avion de la compagnie nationale, Royal Air Maroc.

Dès fin octobre, la compagnie lancera deux nouvelles routes aériennes (Paris CDG-Marrakech et Séville-Tanger-Casablanca) et rouvrira trois lignes suspendues depuis la crise sanitaire du Covid-19 (Ténérife, Porto et Luanda, au départ de Casablanca).

Renforçant son positionnement sur les lignes touristiques, Royal Air Maroc reliera, à compter du 31 octobre, Paris-Charles de Gaulle (CDG) à Marrakech à raison de trois fréquences par semaine (lundi, jeudi et samedi), annonce le transporteur aérien dans un communiqué. Le départ de l’aéroport international Marrakech-Menara sera effectué à 09h15 (heure locale) pour une arrivée à l’aéroport CDG à 12h25 (heure locale). Le départ de l’aéroport Paris CDG sera programmé à 13h25 et l’arrivée à 16h45 à Marrakech. Ces vols seront opérés par des appareils Boeing B737-800 d’une capacité de près de 160 sièges. Une nouvelle route aérienne reliant Casablanca et Tanger à Séville permettra de satisfaire la demande des touristes espagnols et marocains, ainsi que les Marocains résidant en Espagne, ajoute RAM. Proposée à des jours et horaires adaptés à ces clientèles, la ligne sera opérée, à partir du 4 décembre prochain, tous les vendredi et dimanche. Le départ sera programmé à 16h15 de l’aéroport Mohammed V de Casablanca (heure locale) pour une arrivée à Tanger à 17h35. Le départ de Tanger est prévu à 18h15 pour une arrivée à Séville à 19h10 (heure locale). Les vols au départ de Séville sont prévus à 19h55 pour une arrivée à Tanger à 21h00 et à Casablanca à 23h00 (heure locale). Royal Air Maroc reliera Doha à Casablanca dès le 12 septembre Par ailleurs, Royal Air Maroc rouvrira également trois lignes suspendues depuis la crise sanitaire du Covid-19. La compagnie rétablira ainsi les routes aériennes directes à partir de Casablanca et à destination de Porto, Ténérife et Luanda qui seront lancées à compter du 9 décembre prochain. Royal Air Maroc reprendra ainsi la ligne Casablanca-Ténérife à raison de deux fréquences par semaine (les jeudis et samedis). Les vols qui seront programmés au départ de l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 09h25 (heure locale), pour une arrivée à Ténérife à 11h35 (heure locale). Au départ de cette ville touristique des îles Canaries, les départs se feront à 12h30, pour une arrivée à Casablanca à 16h15. Le marché lusophone est également concerné par le renforcement du programme de vols de la RAM. La compagnie rétablira, à partir du 9 décembre 2022, la ligne Casablanca-Porto à raison de deux fréquences par semaine (les lundis et vendredis) à 16h15 au départ de Casablanca (heure locale) pour arriver à Porto à 16h55 (heure locale). Quant aux vols retour, ils seront programmés au départ de Porto à 17h55 pour une arrivée à Casablanca à 20h30. En ce qui concerne le renforcement du positionnement de Casablanca en tant que hub pour l'ensemble du continent, RAM rouvrira la ligne directe Casablanca-Luanda à partir du 9 décembre. Cette liaison aérienne sera lancée à raison de trois fréquences par semaine: les mercredis, les vendredis et dimanches au départ de Casablanca, et les lundis, jeudis et samedis, au départ de Luanda.

Par Ayoub Khattabi