Numérisation de la santé: le paiement électronique comme accélérateur de performance opérationnelle et financière

Alors que le Maroc accélère la modernisation de ses infrastructures et la digitalisation de ses services publics et privés, «le secteur de la santé se positionne comme un nouveau relai de croissance pour l’économie numérique», écrit le magazine Challenge, précisant que «la récente signature d’un accord de partenariat entre le spécialiste des solutions monétiques NAPS et l’opérateur technologique médical Nabady illustre cette dynamique de convergence sectorielle, visant à intégrer pleinement les services financiers au cœur des plateformes de soins».

Dans un contexte de généralisation de l’assurance maladie et de restructuration du système sanitaire national, indique l’hebdomadaire, «l’optimisation des flux financiers et l’automatisation des processus administratifs représentent un enjeu d’efficacité opérationnelle et de rentabilité majeur pour les structures de santé, qu’il s’agisse de cliniques, d’hôpitaux, de cabinets médicaux ou de laboratoires».

Selon Challenge, «sur le plan macroéconomique et managérial, la dématérialisation des transactions ne se limite plus à une simple fonction d’encaissement, mais s’impose comme un levier stratégique de performance». Mohamed Rziguen, directeur général adjoint de NAPS, interrogé par le magazine, a indiqué que «le paiement digital est aujourd’hui un levier essentiel de la transformation digitale du secteur de la santé. Il ne s’agit plus uniquement d’un moyen d’encaissement, mais d’un véritable outil d’amélioration de l’expérience patient».

Pour Challenge, par l’élimination «des goulets d’étranglement administratifs, cette transition permet de fluidifier le parcours global, de réduire les délais d’attente, de limiter les manipulations d’espèces et d’offrir davantage de flexibilité aux usagers à travers plusieurs canaux de paiement», puisque «pour l’écosystème financier et sanitaire marocain, l’enjeu consiste à intégrer nativement ces solutions afin de garantie une expérience plus simple, plus rapide et plus sécurisée, tout en consolidant la transparence et la traçabilité des flux de capitaux».

En effet, écrit-on, «l’alliance entre NAPS et Nabady matérialise cette ambition en créant une synergie industrielle entre la gestion métier médicale et l’ingénierie monétique». Il s’agit, précise le magazine, «d’un rapprochement technique permet d’équiper les professionnels de terminaux de paiement de nouvelle génération, de modules de paiement en ligne pour les réservations de rendez-vous, ainsi que de dispositifs de facturation à distance via des liens sécurisés».

Challenge indique par ailleurs que «du point de vue de la gestion d’entreprise, l’apport le plus significatif réside dans l’intégration de la monétique aux logiciels de gestion interne, ouvrant la voie à un rapprochement automatique des transactions, à l’automatisation des processus administratifs et financiers, et à la mise en place de plateformes centralisées pour le pilotage en temps réel des recettes». L’objectif de cet effort de numérisation, qu’explique Mohamed Rziguen, est de «permettre aux établissements de santé de bénéficier d’une plateforme intégrée où la gestion métier, l’expérience patient et les paiements digitaux fonctionnent de manière harmonisée afin d’améliorer à la fois l’efficacité opérationnelle et la qualité de service».

Le magazine indique par ailleurs que «cette modernisation trouve un écho particulier dans l’essor de la télémédecine et de la santé connectée, des segments en forte croissance qui exigent une infrastructure transactionnelle dématérialisée et agile», puisque, selon Mohamed Rziguen, «l’essor de l’e-santé et de la télémédecine nécessite des mécanismes de paiement simples, sécurisés et parfaitement intégrés aux parcours digitaux», précisant que «les solutions de type Pay by Link ou le commerce électronique intégré permettent aux praticiens de confirmer les consultations à distance et de sécuriser leurs revenus en amont de la prestation». À une échelle microéconomique, indique Challenge, «l’impact sur la productivité des cabinets et des cliniques se traduit par une réduction drastique des coûts cachés et du temps alloué aux tâches administratives manuelles».

À ce propos, Mohamed Rziguen précise que «l’intégration entre les systèmes de paiement et les logiciels de gestion médicale constitue aujourd’hui un enjeu majeur d’efficacité opérationnelle, dont les bénéfices directs englobent la diminution des risques d’erreurs de saisie, un meilleur suivi de la trésorerie et une réallocation des ressources humaines vers le cœur de métier médical». Le magazine souligne que «cette mutation sectorielle dessine les contours d’un écosystème de santé interconnecté où le paiement électronique devient un composant naturel du marché, concourant à bâtir une économie de la santé plus fluide, plus accessible et plus performante pour l’ensemble des acteurs du Royaume».