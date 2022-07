© Copyright : DR

Réuni ce mercredi 27 juillet 2022 à Rabat, le Conseil du gouvernement a pris acte de la nomination de deux responsables à la tête de l'Inspection générale des finances (IGF) et de la direction du contrôle au sein de l'administration fiscale.

Jusqu’ici directeur d’animation du réseau au sein de l’administration fiscale, Mohamed Manchoud est propulsé directeur de l’Inspection générale des finances (IGF), en remplacement de Jilali Kenzi. Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite.

L'IGF est un corps supérieur d'inspection des finances publiques. Placée sous l'autorité directe du ministère de l'Economie et des Finances, l'IGF exerce de larges prérogatives en matière de contrôle et d'audit.

Ce corps d'élite aussi discret que redouté a en effet pour principale mission d’effectuer les vérifications des services de caisse et de comptabilité des comptables publics, et de façon générale, des agents de l'Etat, des établissements et entreprises publics et des collectivités territoriales.

Autre nomination actée ce mercredi 27 juillet 2022, celle de Younes Idrissi Kaïtouni, désormais nouveau numéro un de la direction du contrôle à la Direction générale des impôts, fonction jusqu’ici occupée par Mustapha Aman, parti lui aussi à la retraite.

Avant sa nomination à la direction du contrôle, Younes Idrissi Kaïtouni a été directeur régional des impôts à Casablanca.