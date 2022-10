© Copyright : DR

En contrepartie de 5,4 millions de dirhams, le cabinet Roland Berger réalisera, pour le compte de la SNTL, l’étude destinée à redéfinir le positionnement stratégique et le plan de restructuration de l’entreprise publique.

La Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) a mandaté le cabinet Roland Berger pour la réalisation de l’étude devant définir son nouveau positionnement stratégique, ainsi qu’un plan de restructuration.

En effet, à l’issue de l’examen des dossiers présentés par les différents soumissionnaires, le cabinet Roland Berger a obtenu la note technico-financière la plus élevée, soit 95/100, devant son concurrent immédiat, le cabinet Inetum Consulting Maroc, qui s’est vu attribuer la note de 79/100, apprend-on d’un extrait du procès-verbal de l’appel d’offres.

Cinq autres cabinets avaient soumissionné à l’appel d’offres de la SNTL: Mc Kinsey & Company Morocco, Naos Consulting, Groupement Mazars, SIS Consultants et Accuracy Africa.

Le cabinet Roland Berger aura donc pour mission de réaliser un diagnostic de la performance de la SNTL, l’analyse de l'environnement interne et externe, de la définition de la/les mission(s), du positionnement et des axes stratégiques 2023-2027 et des scénarios de restructuration, et du développement de la feuille de route de l'opérationnalisation du positionnement stratégique et de restructuration du groupe.