VidéoLa surélévation du barrage Mohammed V permettra à cette grande infrastructure de continuer à jouer un rôle important pour la garantie de la sécurité hydraulique au niveau du bassin de la Moulouya. Reportage.

Figurant parmi les anciens barrages du Maroc, le barrage Mohammed V a été construit entre 1960 et 1967 sur l’oued Moulouya. Cet ouvrage en béton a permis de créer, à sa mise en eau, une retenue de 730 millions de mètres cubes. «Cette capacité a été réduite à 160 millions de mètres cubes actuellement à cause du phénomène d’envasement et de sédimentation», explique Lahoucine Bahmad, chef de chantier, interrogé par Le360.

La surélévation du barrage Mohammed V avec un engraissement aval en béton consiste à reconstruire le profil type du barrage, ce qui permettra de rehausser la hauteur de l'infrastructure de 63 à 73 mètres.

Ce projet permettra d'augmenter à 1 milliard de mètres cubes la capacité de retenue du barrage, contre 165 millions de mètres cubes actuellement.

Nécessitant un investissement de 1,3 milliard de dirhams, les travaux vont durer 60 mois, la livraison du chantier étant prévue en 2026.