Approuvée par le gendarme de la Bourse, l’Offre publique d’achat sur S2M intervient suite au franchissement du seuil de 40% par la société Medtech SA et son actionnaire de référence Millennium Ventures SARL. Ces deux entités détiennent aujourd’hui 47,06% du capital de S2M.

L’Offre Publique d’Achat (OPA) obligatoire, objet de la note d’information visée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, vise l’acquisition des actions S2M non détenues par les initiateurs Medtech SA et Millennium Ventures SARL, ainsi que par Chadha Holding (suite à la décision de l’assemblée générale de cette dernière pour ne pas participer à l’offre) et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’OPA Obligatoire s’inscrit aussi dans la continuité de la stratégie des initiateurs à savoir leur engagement auprès de la société visée (S2M) depuis 2016, peut-on lire dans une note d’information accompagnant cette opération.



A travers sa participation dans le capital de S2M, le groupe Medtech ambitionne de réaliser un certain nombre d'objectifs stratégiques notamment:

- le renforcement du positionnement du groupe Medtech dans le secteur innovant des solutions de paiement et de la Fintech;

- le renforcement des capacités de la Société S2M en termes d’investissements en Innovation et R&D;

- l’accélération de l’exposition internationale du Groupe Medtech en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.

L’OPA obligatoire sur S2M porte sur un montant global maximal de 42 millions de dirhams, pour un prix fixé à 160 dirhams l’action.