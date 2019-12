Maroc-AFD: un nouveau prêt en soutien à l'insertion économique des jeunes

Le ministre de l’Economie et des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaaboun et Bertrand Walckenaer, directeur général délégué de l’Agence Française de Développement (AFD), ont procédé, jeudi 19 décembre 2019 à Paris, à la signature d’un accord de prêt de 150 millions d'euros.

Ce prêt est destiné à appuyer la mise en œuvre de la politique de l'emploi pour l'insertion économique des jeunes dans trois régions pilotes: Sous-Massa, Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La signature a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Othmani, et le Premier ministre français, Édouard Philippe, dans le cadre de la 14ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc. Rencontre de Haut Niveau France-Maroc: le bilan

Les représentants des deux pays ont également signé à cette occasion plusieurs accords touchant à divers domaines de la coopération bilatérale, destinés à impulser une nouvelle dynamique au partenariat liant les deux pays. Ces accords concernent les domaines, économique, social, culturel, de l'urbanisme, de la propriété industrielle, de l'enseignement et de la coopération décentralisée.

Par Ayoub Khattabi