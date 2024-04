Marché automobile: recul des ventes de 3,1% au cours du premier trimestre 2024

Le premier trimestre de l’exercice 2024 se clôt sur une note négative pour le marché automobile marocain. À fin mars, les ventes de véhicules neufs se sont en effet repliées de 3,09% par rapport à la même période de 2023, à un volume de 35.680 unités, indiquent les chiffres publiés par l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

Cette contreperformance est surtout le fait de la catégorie des véhicules particuliers (VP), dont les ventes ont reculé de 5,97% par rapport au premier trimestre 2023, à 31.741 unités. Celles des véhicules utilitaires légers (VUL) se sont en revanche envolées de 28,77%, à 3.939 unités.

La marque Dacia domine largement le marché des VP avec 9.024 nouvelles immatriculations, soit une part de marché de 28,43%, suivie de Renault, qui a écoulé 4.756 nouvelles unités (14,98% de parts de marché) et de Hyundai, avec 2.658 unités et 8,37% de parts de marché.

Sur le marché des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault fait cavalier seul en tête, avec 1.104 unités écoulées et 28,03% de parts de marché. Ford et Toyota suivent de loin, avec des ventes respectives de 524 unités (13,3% de parts de marché) et 425 unités (10.79% de parts de marché).

Enfin, le segment des marques du «premium» est toujours dominé par le fameux triumvirat germanique. Audi garde la première position avec 1.120 immatriculations, devant BMW (854 unités) et Mercedes (762 unités).