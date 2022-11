© Copyright : DR

La société canadienne Elcora Advanced Materials Corporation annonce, ce dimanche 20 novembre 2022, travailler sur un plan d'exploitation minière pour le manganèse au Maroc, sous la licence «Atlas Fox Deposit».

Dans un communiqué de presse, la société minière, dont le siège est au Canada, annonce son intention de redémarrer l’exploitation de cette mine, qui avait cessé ses activités dans les années 1950.

Du matériel lourd ainsi que des équipements de production ont déjà été expédiés sur place, indique le communiqué d'Elcora Advanced Materials Corporation, qui précise que son plan se fondera sur des cartes détaillées de l'ancienne mine, ce qui permettra une production plus rapide et plus efficace. Le gisement Atlas Fox avait été exploité jusqu'au milieu des années 1950, sous le protectorat français.

Après l’arrêt de l’exploitation, environ 40 tas de minerai de manganèse extraits et de nombreuses veines et fosses de surface ont été abandonnés sur place, indique la compagnie canadienne.

Suite aux négociations avec la société minière Gold Lion, Elcora conservera la propriété à 100% de la concession de manganèse. En septembre dernier, Gold Lion a acheté une participation de 25% dans ce permis d'exploitatioin de manganèse. Une transaction d’une valeur de 75.000 dollars.

L'équipe marocaine d'Elcora travaille actuellement en coordination avec les autorités marocaines, pour que la production proprement dite démarre avant la fin de cette année 2022, précise enfin le communiqué d'Elcora Advanced Materials Corporation.