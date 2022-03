Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a inauguré hier, dimanche 27 mars 2022, à Guercif, une unité de valorisation de la production laitière.

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a inauguré hier, dimanche 27 mars 2022, à Guercif, une unité de valorisation de la production laitière qui s’inscrit dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire de développement de la filière laitière dans cette province.

Accompagné du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et du gouverneur de la province de Guercif, Hassan Belmahi, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a présidé à l’inauguration d’une unité de valorisation de la production laitière à Guercif.

Ce projet, d'un coût global de 60 millions de dirhams vise à développer et renforcer le potentiel de la filière laitière aux stades de la production et de la valorisation, consolider l’organisation professionnelle, améliorer les revenus des éleveurs et promouvoir l’emploi dans cette province.

Cette unité, d’une capacité de 30 tonnes par jour, bénéficie à 2.689 agriculteurs organisés en 13 coopératives autour d’un groupement d'intérêt économique. Elle profite aux communes de Houara Ouled Rahou, Saka, Lamrija, Taddart et Ras Laksar.

A noter que le cheptel laitier dans la province de Guercif s’élève à 15.000 têtes de vaches laitières avec une production laitière moyenne de 30 tonnes par jour.