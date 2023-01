© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

VidéoC’était au tour d’Agadir d’accueillir, vendredi 6 janvier 2023, la tournée régionale de Bank of Africa. Consacrée à la Loi de finances 2023, cette rencontre a notamment permis de présenter et de débattre des derniers amendements adoptés pour le nouvel exercice budgétaire.

Pour accompagner la dynamique nationale en matière de promotion des investissements au niveau territorial, Bank of Africa a entamé depuis plusieurs années un cycle de rencontres régionales d’investissement dédiées à l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers le territoire national.

Ces tournées régionales ont fait escale vendredi 6 janvier à Agadir pour discuter des dernières nouveautés du budget 2023, lors d’une conférence sous le thème: «Nouvelle Loi de finances 2023 et mesures dédiées aux investissements».

«Nous organisons chaque année ces tournées régionales pour rencontrer nos partenaires, expliquer, débattre et échanger avec eux autour de la Loi de finances et des principaux amendements adoptés, dans une démarche de communication et d’information», a souligné dans une déclaration à Le360 Hicham Salahi, directeur régional de Bank Of Africa Agadir-Sud.

Lors de cette conférence animée par l’expert-comptable Mehdi El Fakir, un exposé détaillé des mesures contenues dans la Loi de finances 2023 a été présenté aux clients et partenaires de la banque, avec un accent mis sur les dispositions touchant aux entreprises et aux investissements.

Cette tournée, qui a démarré en décembre dans la région de l’Oriental, se rendra le 10 janvier à Rabat et le 12 janvier à Casablanca, en partenariat avec les Centres régionaux d’investissement.

Avec cette initiative, Bank of Africa veut «renforcer sa position de leader des services non financiers» par l’enrichissement des programmes d’accompagnement des entreprises autour de thématiques économiques et sectorielles à travers les différentes provinces du Royaume.