Abdelhafid Essalhi, l'un des bénéficiaires du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes» de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

A Oujda-Angad, plusieurs jeunes ont bénéficié d’un soutien financier et d’un accompagnement pour concrétiser leurs idées de projets ou encore pour développer leurs activités, dans le cadre du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes» de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Compte-rendu.

L’INDH apporte un fort soutien financier et technique aux jeunes porteurs de projets, à Oujda-Angad, pour concrétiser leurs idées ou développer leurs activités. L’objectif en est de développer les perspectives des activités économiques locales issues des résultats des analyses de chaînes de valeurs.

Interrogés par Le360, plusieurs jeunes se sont félicités de cette initiative, qui vise à contribuer à relever le défi de l’inclusion économique par une approche intégrée visant à améliorer l’employabilité, créer de la valeur au niveau local et assurer la pérennité des projets.

Abdelhafid Essalhi a ainsi souligné qu'après avoir obtenu un certificat de formation professionnelle en mécanique automobile, et après plusieurs années d'expérience, il a déposé son dossier pour bénéficier d’un appui de l’INDH, ce qui lui a permis de lancer son atelier et de bénéficier d’une formation pour donner vie à ses idées et les transformer en un projet.

Rachida Zahri, aujourd'hui responsable d'une coopérative féminine spécialisée dans la broderie et la couture, a salué les efforts déployés par l’INDH dans sa troisième phase dédiée aux jeunes porteurs de projets générateurs de revenus et créateurs d’emplois. Elle a également indiqué que l’appui apporté par l’INDH favorisait l’esprit entrepreneurial et encourageait le développement de l’auto-emploi.

Même avis pour Sofiane Boukhris, responsable d'une agence fournissant des services numériques, qui a affirmé que l’INDH lui a avait ouvert de nouvelles perspectives en lui permettant de développer ses activités et de conquérir de nouveaux clients.