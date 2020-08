© Copyright : DR

L’ancien patron de l’alliance Renault-Nissan a eu recours à de la crypto-monnaie pour financer sa spectaculaire évasion, en décembre 2019, du Japon au Liban. 500.000 dollars en Bitcoin ont ainsi été virés, à l’aide de l’application Coinbase, par l’intermédiaire de son fils.

Afin d’organiser sa spectaculaire évasion depuis sa résidence dans les environs de Tokyo, Carlos Ghosn a eu recours à de la crypto-monnaie. Par l’intermédiaire de son fils Anthony, 500.000 dollars en Bitcoin ont ainsi été virés, depuis l’application Coinbase, à l'un des deux Américains accusés d'avoir aidé l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan à échapper à la justice nippone, selon des informations livrées par des procureurs américains cités par l’agence Bloomberg.

Anthony Ghosn aurait versé cette somme à l'américain Peter Taylor, entre janvier et la mi-mai. Ce dernier et son père, Michael Taylor, sont soupçonnés d'avoir aidés Carlos Ghosn dans sa fuite à l'intérieur d'une malle. Avec un virement bancaire antérieur, Peter Taylor et son père, l'ancien béret vert Michael Taylor, ont donc reçu au moins 1,36 million de dollars de la famille Ghosn.

Bloomberg rappelle que Carlos Ghosn, qui a fui au Liban, avait affirmé que sa famille n'avait joué aucun rôle dans son évasion du Japon.

Toutefois, les procureurs aux Etats-Unis et au Japon ont rassemblé des preuves indiquant que son fils et sa fille, Maya, ont joué un rôle dans l'opération.

Les Taylor, père et fils, ont été arrêtés par les autorités américaines en mai dernier, à la demande du gouvernement japonais, qui demande leur extradition.

Dans sa demande officielle d'extradition aux États-Unis en juin, le Japon a inclus des images de caméras de sécurité et un entretien avec un témoin montrant que Maya Ghosn a rencontré son père, puis Peter Taylor, à Tokyo même, le jour de l'évasion.