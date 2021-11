© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Kiosque360. Contrairement à d’autres secteurs de l’économie, le tourisme peine à se redresser. Les professionnels n'en peuvent plus des promesses et demandent du concret.

Alors que de nombreux secteurs de l’économie ont repris, le secteur touristique ne repart pas. Dans son édition du jour, Les Inspirations ÉCO rapporte une baisse des arrivées touristiques avec un chiffre d’affaires de 24.738 MDH, en baisse de 6,1% à fin septembre. Il assure que «c’est dans ce contexte difficile et d’incertitude que Fatim-Zahra Ammor, la nouvelle ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, a rencontré mardi dernier les opérateurs à Marrakech».



La rencontre a abouti sur l’engagement du ministère de tutelle «d’établir une feuille de route prenant en compte les doléances des opérateurs privés du secteur et ce, pour relancer l’activité et atténuer les effets de la pandémie de Covid-19». En dépit de la mobilisation du gouvernement pour «limiter l’impact économique de la pandémie sur l’écosystème et accompagner le secteur pour une relance dans les meilleures conditions», le quotidien relève un mécontentement des professionnels qui «espéraient davantage, d'autant plus que le secteur vit des jours sombres, depuis l’apparition des premiers cas de Covid-19 au Maroc».



Ils demandent, selon lui, «plus de concret de la part de la tutelle» avec l’application des engagements sur le long terme. Parmi ceux-ci, le journal évoque «des mesures sociales pour protéger les emplois et l'écosystème des entreprises touristiques». Il parle aussi de «la levée des restrictions empêchant les déplacements et l’organisation d’évènements».