Les fruits rouges marocains à la conquête de la Chine

Un nouveau vent est en train de souffler sur la filière des fruits rouges qui veut accélérer sa diversification en réduisant sa dépendance vis-à-vis du marché européen. En vertu du contrat-programme relatif au développement de la filière des fruits rouges pour la période 2021-2030, le développement des exportations, via la diversification des produits et des marchés, est l’une des grandes orientations retenues. Objectif: faire passer le volume exporté de 183.000 à 230.000 tonnes.

Dans ce sens, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 26 novembre, les exportations vers la Chine devraient donner un coup de boost à cette diversification, puisque les acheminements devraient débuter dès le début de l’année 2025.

Un débouché qui ouvre aux producteurs exportateurs marocains des perspectives de croissance de cette filière développée dans trois régions du Royaume, à savoir le Loukos et le Gharb dans le nord, et le Souss dans le centre. «Cette ouverture fait suite à la conclusion de l’accord sur les protocoles sanitaires entre Rabat et Pékin. Notons que les marchés traditionnels de l’Union européenne et du Royaume-Uni totalisaient 92% des exportations au début de 2024», lit-on.

Le Maroc, qui concentre 10% des exportations mondiales de fruits rouges avec plus de 200.000 tonnes exportées en 2023 (600 millions de dollars de recettes), s’est déjà positionné à travers ses exportations de myrtilles au niveau de l’Asie du Sud-Est, entre autres vers des destinations comme Hong Kong, Singapour, la Malaisie, ou encore la Thaïlande.

«Dans le cadre du processus d’ouverture du marché chinois aux produits agricoles marocains, notamment les fruits rouges, Abdellah Janati, directeur général de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a été reçu le 26 février 2024 à Pékin par Zhou Wenyi, directeur général de la coopération internationale au sein de l’Administration générale des douanes chinoises (GACC) pour finaliser l’accord sino-marocain», souligne Les Inspirations Eco.

Les deux responsables ont également abordé le niveau d’échange de produits agricoles entre les deux pays, ainsi que le processus d’accès au marché chinois pour les fruits rouges marocains, lors de cette réunion tenue il y a plusieurs mois.