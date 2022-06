© Copyright : DR

Le groupe Managem et sa filiale R&D, ingénierie et réalisation de projets, Reminex, ont annoncé ce mardi 17 juin 2022 que le projet aurifère de Tri-K en Guinée a été élu meilleur projet minier en Afrique lors de La 5e édition des Africa Investments Forum & Awards.

La remise du trophée GOLD AWARD a ainsi eu lieu le 2 juin 2022 à Paris lors d’une journée de rencontres organisée par le groupe Leaders League. Le projet de Tri-K a été nominé parmi 3 autres projets miniers en Afrique. La sélection finale a été faite par un jury international et indépendant constitué de plus de 20 experts dans leurs secteurs respectifs, indique un communiqué du groupe Managem.

L’Africa Investments Forum & Awards est un évènement dédié aux opportunités business en Afrique dans de nombreux domaines, notamment les énergies, les exploitations minières, l’infrastructure, la fusion-acquisition, les stratégies de croissance, l’immobilier et l’aménagement de la ville.

La cérémonie a récompensé cette année les meilleurs projets et entreprises pour leur excellence et a pu offrir aux leaders de l’investissement sur le continent une occasion d’échanges et de partage d’expériences.

«Le groupe Managem s’est appuyé sur l’expertise de Reminex durant toutes les phases de ce projet. Depuis les due-diligences techniques lors de la phase d’acquisition, en passant par les études d’orientation et les pilotages pour la définition de la taille critique du projet et de sa rentabilité à l’ingénierie de base du projet», souligne le groupe dans son communiqué.

Dirigés par Nawal Zine, les équipes de Reminex se sont aussi mobilisées lors de la phase exécution de projet en qualité de maître d’ouvrage délégué. L’agilité des équipes et leur engagement inconditionnel ont ainsi joué un rôle très important dans la réussite du projet en pleine période de Covid-19, précise Managem.

Situé dans le district de Mandiana au nord-est de la Guinée, à environ 50 km au nord-est de la ville de Kankan (la 2e plus grande ville de Guinée), le projet Tri-K comprend une exploitation minière à ciel ouvert et a nécessité un investissement de construction de 220 millions de dollars. Le premier lingot d'or a été coulé, dans les délais, le 23 juin 2021.