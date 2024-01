Le Maroc adhère à une coalition industrielle avec quatre pays arabes

Le Maroc adhère à la coalition industrielle intégrée pour le développement économique durable comprenant les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Jordanie et le Bahreïn. Cette adhésion a été actée par un mémorandum d’entente signé, le 11 janvier 2024, à Manama, capitale de Bahreïn, par les parties membres de la coalition, lors des travaux de sa 14ème réunion ministérielle de haut niveau, tenue en présence des ministres de l’industrie des quatre pays, ainsi que de Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du Commerce.

Cette coalition, lancée à Abu Dhabi, en mai 2022, constitue un cadre de coopération entre les pays membres visant à soutenir le développement économique durable, la création d’opportunités d’investissement dans la région, l’intégration des ressources et des industries, ainsi que l’amélioration de la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut des pays partenaires.

المملكة المغربية تنضم لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم كل من مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. pic.twitter.com/P5TlN4OUJQ — Ministry of Industry & Trade - Morocco (@mcinetgov_ma) January 11, 2024

L’objectif des initiateurs de cette coalition est de faire de cette coopération un noyau économique et industriel régional en mesure de faire face aux défis communs et aux crises mondiales, et de favoriser la souveraineté économique des cinq pays, en particulier dans les secteurs vitaux comme l’alimentation, la santé, l’énergie et l’industrie, indique le ministère de l’Industrie et du Commerce marocain dans un communiqué.

Lire aussi : Le roi Mohammed VI et Mohammed Ben Zayed signent une déclaration pour un partenariat multisectoriel hautement stratégique

Intervenant lors de cette réunion ministérielle, Ryad Mezzour a déclaré que «l’adhésion du Maroc à la coalition industrielle intégrée s’inscrit dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, visant à renforcer la coopération économique avec les pays de la région et à favoriser un développement économique durable pour les pays membres de cette alliance. Elle représente également une opportunité pour renforcer l’intégration de nos industries et développer davantage de projets qui génèrent de la croissance et des opportunités d’emploi pour nos jeunes».

Cette adhésion constitue une étape qualitative dans le processus de croissance et d’intégration industrielle régionale, compte tenu des atouts économiques du Royaume et de ses réalisations dans l’industrie, notamment dans les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables, de l’agro-industrie, de l’aéronautique, du textile, de la pharmacie, des industries électriques et électroniques, du phosphate et des industries minières, indique le ministère.

Le Maroc dispose, en outre, ajoute-t-il, de ressources naturelles diversifiées, d’une solide base de talents et de compétences, d’une infrastructure avancée et d’un large réseau de partenariat avec plusieurs pays à travers le monde. L’adhésion du Maroc à cette alliance élargit ainsi sa portée géographique et favorise les opportunités d’investissements industrielles complémentaires entre les pays partenaires, conclut-il.