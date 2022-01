© Copyright : DR

Kiosque360. Le déficit commercial s’est creusé à fin novembre 2021 de +26,4% pour atteindre les 181,01 milliards de dirhams, d’après les derniers indicateurs de l’Office des changes. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

+26,4% à fin novembre 2021: le creusement du déficit commercial s’est accentué pour se situer à 181,01 milliards de dirhams, révèlent les derniers indicateurs de l’Office des changes. Les importations ont ainsi augmenté de +24%, s’établissant à 474,16 milliards de dirhams, contre +22,5% pour les exportations qui se situent à 293,15 milliards de dirhams, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 3 janvier, précisant que le taux de couverture a atteint les 61,8% à fin novembre 2021.

La progression des exportations s’explique par le bond des ventes de trois secteurs. Le premier, les phosphates et dérivés (+51,9%, se situant à 69,19 milliards de dirhams à fin novembre 2021), fait suite à l’augmentation de 14,73 milliards de dirhams des ventes des engrais naturels et chimiques. Le deuxième, l’automobile (+12,8%, atteignant les 75,08 milliards de dirhams), a vu la progression de 26,2% des ventes du segment de la construction. Et le troisième, l’agriculture et l’agroalimentaire (+10,2%), a connu une hausse simultanée des ventes de l’industrie alimentaire (+3,36 milliards de dirhams) et de celles de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse (+2,27 milliards de dirhams). Néanmoins, nuance le journal, les ventes de ce dernier secteur sont en repli par rapport à la même période de l’année passée: 21,5% à fin novembre 2021 contre 23,8% un an auparavant.

Le textile et cuir, 4ème secteur exportateur à fin novembre 2021, a réalisé une progression de 20,7% à fin novembre 2021, se situant à 33,43 milliards de dirhams. Une évolution résultant de la hausse de 4,08 milliards de dirhams des exportations des vêtements confectionnés, de 1,56 milliard de dirhams des ventes des articles de bonneterie et de +181 millions de dirhams des exportations de chaussures.

L’Office des changes fait également un point sur les recettes des MRE à fin novembre 2021. Ainsi, les envois de fonds réalisés ont grimpé de 41,1%, atteignant les 86,48 milliards de dirhams.