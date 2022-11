© Copyright : DR

Le projet de l’agropole du Loukkos avance comme prévu. Les travaux de réalisation de la première tranche de ce chantier, sur une superficie de 50 hectares, ont été lancés hier, dimanche 6 novembre 2022, dans la commune de Zouada (province de Larache).

Le coup d’envoi des travaux de l’agropole du Loukkos a été donné, hier, dimanche 6 novembre 2022, en présence du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Mohamed Mhidia, accompagné du gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, du président du Conseil régional, Omar Moro, du président du directoire de MedZ, filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Mohssine Semmar, et de plusieurs représentants des autorités locales.

Ce projet structurant, qui vise à renforcer la valorisation des produits agricoles dans la vallée du Loukkos, a mobilisé une enveloppe budgétaire de 457 millions de dirhams, pour organiser le secteur de l’agro-industrie dans la région, promouvoir la compétitivité des entreprises agro-alimentaires et offrir un cadre distinct aux acteurs industriels nationaux et étrangers, en leur facilitant l'accès à un lot foncier viabilisé et aménagé.

Cette plateforme agro-industrielle, aménagée sur une superficie totale de 150 hectares, est l'opérationalisation d'une convention de partenariat qui avait été conclue entre plusieurs partenaires (dont le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, celui de l’Industrie et du commerce, celui de l'Equipement et de l'eau, celui de l’Intérieur, celui de l’Économie et des finances, celui, délégué, en charge de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, mais aussi le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la Wilaya de la région et le Groupe du Crédit agricole du Maroc -CAM).

L’agropole se compose de quatre espaces: l'«Espace industries alimentaires», dédié aux activités industrielles, aux industries connexes, au transport, au stockage et aux showrooms, un «Pôle Technologique», composé d'une pépinière d'entrepreneuriat, d'instituts de formation et d'un centre d'innovation, un «Pôle Services», comprenant des installations de services et d’exploitation, et un «Qualipole alimentation», réalisé par le ministère de l'Agriculture, sur une superficie de deux hectares.

Pour un investissement total de 80 millions de dirhams, le «Qualipole alimentation» abritera les laboratoires de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), des locaux de Morocco Foodex, ainsi que ceux du Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles (CRJEA), ainsi que des espaces communs.

Le «Qualipole alimentation» a pour objectif d'assurer un accompagnement de proximité aux producteurs pour améliorer la qualité de leurs produits, et fournir des services d'analyse et de contrôle pour accéder aux marchés dans les meilleures conditions.

L’agropole du Loukkos devrait à terme permettre d’améliorer la valorisation et la transformation des produits agricoles de la région. Son apport à un développement agricole global et durable, en fera un levier majeur de l'emploi dans la région, via une création estimée de plus de 12.000 emplois, et la réalisation d’un chiffre d’affaires estimé à près de 4 milliards de dirhams par an.

L’agropole du Loukkos fait partie d’un programme de sept agropoles, répartis dans six régions du Royaume. C'est l'un des piliers de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, initiée par le roi Mohammed VI, en février 2020.