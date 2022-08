© Copyright : DR

L’Office national des aéroports (ONDA) vient de lancer une consultation pour la fourniture et la mise en place d’un système de digitalisation du parcours passager, basé sur la reconnaissance faciale, dans le nouveau terminal de l’aéroport de Rabat-Salé.

Soucieux d’améliorer la sécurité et la fluidité du parcours passager dans le nouveau terminal de l’aéroport de Rabat-Salé, l’ONDA s’apprête à s’équiper d’un système de digitalisation ONE-ID biométrique, appelé aussi «Système de services aux passagers biométrique (SSPB)» basé sur la reconnaissance faciale. Un appel d’offres vient d’être lancé, et si tout se passe comme prévu, l’ouverture des plis est fixé au 15 septembre prochain.

Dans le détail, le nouveau système comprend une application mobile afin de permettre l’enrôlement biométrique et la création du sésame biométrique du passager, des bornes d’enregistrement libre-service d’utilisation commune (12 unités), des bornes dépose-bagage libre-service (Self bag drop) biométriques dédiés (12 unités), une porte automatique d’accès à la zone stérile (E-Gate) biométrique (8 unités), des bornes d’embarquement biométriques (12 unités) et des bornes d’information (8 unités).

Avec ce nouveau système, en plus de l’amélioration du traitement et de la qualité du service rendu aux voyageurs, l’ONDA cherche à digitaliser le parcours client avec l’automatisation de l’enregistrement des passagers et de leurs bagages en libre-service. Il s’agit aussi de banaliser les accès aux kiosques et permettre aux passagers d’éviter les files d’attentes pour s’enregistrer.