Cérémonie de signature de la convention entre la CGEM et la CNSS, au siège de la confédération patronale, à Casablanca, le 5 octobre 2020.

Le président de la CGEM, Chakib Alj, et le DG par intérim de la CNSS, Abdellatif Mortaki, ont signé hier, lundi 5 octobre 2020 à Casablanca, une convention de partenariat encadrant la mise en place d’un nouveau service de médiation, le «Corridor CGEM-CNSS».

Le «Corridor CGEM-CNSS» est un service qui a pour objectif d’accompagner les chefs d’entreprises dans le traitement de leurs dossiers auprès de la CNSS, en leur fournissant l’assistance nécessaire pour garantir une communication fluide et efficace, assurer la mobilisation des interlocuteurs adéquats, et favoriser la concertation afin de dissiper d’éventuelles incompréhensions, indique la CGEM dans un communiqué.



Les termes de cette convention de partenariat s’appliquent à l’ensemble des services de la CNSS orientés vers ses entreprises affiliées, dont les services électroniques, la résolution des cas de demandes de prestations bloquées et l’intermédiation en faveur des arrangements pour le règlement des créances des entreprises en difficulté, ajoute ce document.

Ce partenariat permettra à la CGEM et à la CNSS de travailler à formuler des propositions afin d'intégrer le secteur informel et contrecarrer la sous-déclaration et la concurrence déloyale, précise le communiqué.



A cet effet, un Comité permanent a instauré par les deux institutions pour assurer le suivi et l’évaluation de l’avancement des projets inscrits sur cette feuille de route commune, indique la CGEM.