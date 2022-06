Chakib Alj, président de la CGEM et Humaid Mohamed Ben Salem, secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Emirats arabes unis (EAU), ont procédé, jeudi 9 juin 2022, à Rabat, à la signature d'un mémorandum d’entente pour la réactivation du conseil d'Affaires Maroc-EAU.

Plateforme conjointe de soutien et d'accompagnement des entreprises marocaines et émiraties pour la réalisation d'investissements innovants, à fort impact et générateurs de valeur ajoutée et d'emplois, ce conseil d'affaires sera présidé, du côté marocain, par Abdelmajid Iraqui Houssaini, président du directoire de Taqa Morocco, indique un communiqué de la CGEM.

La signature de ce un mémorandum d'entente (MoU) s'est tenue en marge d'un Business Talk en présence de Abdullah bin Touq Al Marri, ministre de l'Economie émirati, et était organisé par la CGEM en collaboration avec Investopia. A cette occasion, le ministre a souligné que «son pays, sur la base de la vision avisée de son leadership et afin d'atteindre les objectifs fixés pour les 50 années à venir, a lancé un ensemble intégré et sans précédent d'initiatives, programmes et politiques à même d'entraîner des transformations radicales de son modèle économique actuel pour qu'il soit plus flexible, durable et plus en phase avec les futures tendances de développement. Ces efforts ouvrent la voie à plus d'incitations et de facilités aux entreprises et à l'élargissement des partenariats commerciaux et d'investissement avec divers marchés mondiaux».

Abdullah bin Touq Al Marri a également insisté sur «l'importance de ce Business Talk pour discuter des opportunités d'investissement dans les nouveaux secteurs économiques et des moyens de permettre aux communautés d'affaires émiratie et marocaine de bénéficier de ces opportunités, de développer des partenariats en faveur du développement des deux pays, de renforcer les relations bilatérales existantes et de les porter à des niveaux plus avancés».

Pour sa part, le président de la CGEM a rappelé «que le Maroc et les Emirats arabes unis ont toujours entretenu des relations d'amitié et de respect, dont les fondements ont été posés par feux Sa Majesté le Roi Hassan II et Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nehyane, des liens qui se renforcent en permanence».

«Il est vrai que la coopération économique entre nos deux pays est déjà fructueuse puisque nous disposons, depuis 2001, d'un accord de libre-échange. Les Emirats arabes unis sont également le premier pays arabe à investir dans le Royaume avec plus de 35 entreprises émiraties opérant dans divers secteurs et 20 milliards de dollars d'investissements réalisés à ce jour. Toutefois, et compte tenu des grandes complémentarités et similitudes existant entre nos deux économies, j'estime que nous pourrions aller bien au-delà de ces réalisations en construisant des partenariats innovants, à fort impact et durables et ce, dans de nombreux secteurs, notamment dans l'industrie, l'agriculture, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, la logistique, etc» a-t-il affirmé.

Selon Chakib Alj, «tous les ingrédients sont réunis pour faire de la coopération économique entre les communautés des affaires marocaine et émiratie un véritable modèle de collaboration régionale et confirmer le leadership économique des deux pays, dans un monde qui se refaçonne». «Nous sommes disposés à joindre nos forces et à travailler immédiatement avec nos homologues émiratis avec qui nous partageons le même état d'esprit et avons construit une relation de confiance et de solidarité, en vue de générer plus d'emplois, plus de croissance et de la prospérité dans nos régions respectives» a-t-il conclu.

Pour sa part, Humaid Mohamed Ben Salem a souligné «la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons aux chefs d’entreprises pour établir des partenariats d'investissement à long terme, que ce soit au sein des Emirats ou au Maroc, au regard des avantages concurrentiels dont jouissent les deux pays, pour améliorer les relations bilatérales».

Il a aussi déclaré que «la signature de ce MoU est une nouvelle étape en faveur du renforcement de la coopération entre les deux pays et de l’organisation de divers événements aux Emirats arabes unis ou au Maroc visant le développement des relations économiques bilatérales, d’améliorer les canaux de communication entre les chefs d'entreprise et de fournir les facilitations. Le mémorandum prévoit également d'encourager et de faciliter l'échange d'expériences et d'informations sur les opportunités de développement des échanges commerciaux et d'établir des projets d'investissement dans l’industrie et les services».

L'ambassadeur des Emirats arabes unis au Maroc, El Asri Said Ahmad Al Dhahiri, a, quant à lui, salué la signature du MoU pour la réactivation du conseil d'affaires qui, selon lui, «constituera un point de départ pour la poursuite de la coopération entre les hommes d'affaires et les entreprises privées des deux pays, d'autant plus que nos deux pays sont liés par un accord de libre-échange offrant de grandes opportunités qui restent largement inexploitées, sachant que les économies émiratie et marocaine se caractérisent par une grande intégration et une interdépendance dont il faut tirer profit».

A noter qu'Investopia est une initiative lancée par le gouvernement des Emirats arabes unis en 2021 comme étant l'un des projets stratégiques majeurs parmi les «Projects of the 50». Il s’agit d’une plateforme mondiale conçue pour stimuler les investissements, générer de la croissance, accélérer l'innovation et contribuer à la prospérité des générations futures, conclut le communiqué de la CGEM.