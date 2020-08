© Copyright : DR

Le Groupe OCP et ses partenaires allemand (Budenheim) et belge (Prayon), lancent la construction d’une nouvelle usine de production d’acide phosphorique purifié, à travers leur filiale Euro Maroc Phosphore (EMAPHOS).

Cette nouvelle usine permettra de doubler la capacité de production annuelle d’Emaphos, le nom que porte la Joint-Venture, pour passer de 140.000 T P2O5/an à 280.000 T P2O5/an à partir du 4e trimestre 2022.

"Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie de cette Joint-Venture entre OCP, Budenheim et Prayon visant à asseoir son leadership mondial dans la production de l’acide phosphorique purifié", indique le Groupe OCP dans un communiqué. Le programme permettra ainsi de répondre aux évolutions du marché mondial de l’acide phosphorique purifié destiné à des usages spécialisés.

"Ce doublement de la capacité mettra, par ailleurs, à la disposition du Groupe OCP une partie de la production pour valorisation, dans le futur, sous forme de produits de niche à base d’acide purifié permettant, ainsi, de renforcer le statut du Groupe de producteur mondial de produits phosphatés de spécialité", lit-on encore dans le communiqué.

Implanté au sein de la plateforme de Jorf Lasfar, ce projet bénéficiera de synergies et d’économies d'échelle grâce à son accès direct aux infrastructures, aux services partagés et aux matières premières mis à sa disposition par le Groupe OCP au sein de cette plateforme.

"Au-delà de ces avantages économiques, cette nouvelle usine va s'appuyer et capitaliser sur l'expertise et le savoir-faire développés, depuis plus de deux décennies, par le staff technique de EMAPHOS", indique le groupe phosphatier national.

Après la finalisation des travaux des études d’ingénierie de base en mars 2020, le projet est aujourd’hui au stade des études de détail. Les équipements à long délai de fabrication seront commandés à partir du 3e trimestre 2020 et le lancement des travaux de construction est prévu au 1er trimestre 2021.

Budenheim est une compagnie allemande spécialisée dans les produits à forte valeur ajoutée à base de phosphates avec notamment des applications en industries alimentaires, pharmaceutiques et autres. C'est une filiale du groupe multinational Oetker, d’origine allemande, qui emploie un effectif de 34.000 personnes, et génère un chiffre d’affaires ayant atteint 7,4 milliards d’euros en 2019.

Prayon, filiale belge du Groupe OCP à parts égales avec la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (S.R.I.W.), est un leader mondial dans le secteur des phosphates également spécialisé dans les produits à forte valeur ajoutée destinés à des applications alimentaires, à des fertilisants et à d’autres applications industrielles. Ce groupe emploie un effectif de 1.139 personnes à travers notamment ses sites industriels basés en Europe et aux Etats-Unis. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 731,5 millions d’euros en 2019.