La ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie Orna Barbivay, a entamé ce lundi 21 février 2022 des entretiens avec les autorités marocaines, en affirmant que son pays voulait augmenter rapidement à 500 millions de dollars annuels le niveau de ses échanges commerciaux avec le Maroc.

«De 130 millions de dollars actuellement, Israël aspire augmenter ce niveau le plus rapidement possible à 500 millions de dollars, voire plus. Les deux pays ont beaucoup d’opportunités à se partager pour arriver vite à ce niveau», a affirmé dans une allocution la ministre israélienne, au terme de ses entretiens, ce lundi 21 février 2022 à Rabat, avec le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ryad Mezzour.

Les deux parties ont ainsi signé un accord de coopération bilatérale visant à promouvoir un grand nombre de secteurs industriels, commerciaux et technologiques entre les deux pays. Les entretiens entre les deux ministres ont duré près de deux heures, a constaté Le360, présent sur place.

Orna Barbivay a été également reçue ce matin, dans le contexte de sa visite de travail de trois jours, par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fatah Alaoui, avant de rencontrer le ministre de l’Emploi, Younes Sekkouri.

Demain, mardi, la ministre israélienne, dont il s'agit là de la première visite du genre au Maroc, se rendra à Casablanca, avant d’entreprendre, le lendemain, mercredi, une visite privée à Marrakech, capitale touristique du Royaume.