Kiosque360. A l’occasion du Salon AMT 2022, les opérateurs n’ont pas manqué de mettre en exergue la bonne dynamique que connaît le secteur depuis quelques années, ainsi que les perspectives du secteur. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans son édition du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au Salon Automotive Meetings Tangier-Med (AMT) 2022. Le journal indique que grâce à une capacité de 700.000 voitures produites annuellement, le Maroc réussit à maintenir sa position de premier pays dans la construction automobile en Afrique.

Aujourd'hui Le Maroc fait aussi remarquer que cette rencontre intervient dans un contexte particulier marqué par la relance économique et des enjeux déterminants pour l’avenir du secteur, ajoutant que le Maroc a réussi à saisir les opportunités du moment grâce à une dynamique de production et d’exportation sans précédent dans le secteur. «Cette dynamique a profité d’une cadence d’investissement soutenue tout au long des deux dernières années, avec 31 projets d’un montant global de 6,5 milliards de dirhams, qui permettront de générer plus de 26.000 emplois dans le secteur», a d’ailleurs précisé le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, cité par le quotidien.

La même source rappelle que ce salon, initié par l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobiles (Amica), constitue l’occasion de faire le point sur plusieurs sujets d’actualité sur l’industrie automobile et de présenter la volonté du Maroc de s’engager dans la dynamique mondiale de lutte contre le changement climatique à travers la mise en place des actions de décarbonation du secteur.

On note que le secteur a pu en cette période de reprise bénéficier d’une relance et d’un niveau d’activité en croissance continue. «L’arrivée de la voiture électrique connectée et son impact sur les évolutions technologiques nous imposent une conversion de notre culture industrielle et de nos compétences techniques et humaines et de nouveaux plans de formation et modules de conversion en découleront», a, pour sa part, soutenu Rachid Machou, vice-président de l’AMICA. Le journal fait aussi observer que l’AMT 2022 a également été l’occasion de revenir sur la success story de Renault par l’entrée en service en 2012 de son usine de Tanger.