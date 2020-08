© Copyright : DR

L’indice des prix à la consommation a baissé de 0,3% entre mai et juin 2020, traduisant un recul de 1,3% de celui des produits alimentaires et une hausse de 0,4% de celui des produits non-alimentaires. Dans ce panier, ce sont les carburants qui ont flambé de 8,1% sur un mois, indique le HCP.

La baisse de 0,3% de l’indice des prix à la consommation (IPC) traduit celle de 1,3% de l’indice des produits alimentaires et d’une augmentation de 0,4% de l’indice des produits non-alimentaires, souligne le HCP dans son flash mensuel, «L’indice des prix à la consommation du mois de juin 2020».

L’augmentation de l’indice des produits non-alimentaires est principalement tirée par l'augmentation du prix des carburants, qui enregistrent sur le seul mois de juin une hausse conséquente de l'ordre de 8,1%.

L’indice du prix des carburants devrait afficher également une hausse sur le mois de juillet, par rapport à juin 2020. Le 1er juillet 2020, quelques jours après le déconfinement, les pétroliers ont affiché des prix pour les carburants en hausse, variant selon les réseaux de distribution, de 25 à 35 centimes le litre.

Le gasoil est ainsi passé à 8,25 dirhams/litre en moyenne et l’essence à 9,24 dirhams/litre, alors même que sur les marchés internationaux, le cours du pétrole évoluait toujours en-dessous de la barre des 40 $ le baril, et qu’il avait entamé, sur la dernière semaine de juin, un nouveau cycle baissier, dans le contexte de la crainte d'une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 et de reconfinements un peu partout dans le monde.

Le HCP souligne par ailleurs que l’indicateur d’inflation sous-jacente est en baisse de 0,2% sur le mois de juin et en hausse de 0,7% depuis juin 2019.

Plus en détails, le HCP indique que les baisses des produits alimentaires observées entre mai et juin 2020 concernent principalement les «poissons et fruits de mer» à raison de 6,5%, les «légumes», à raison de 5,1%, les «viandes», à raison de 1,3%, les «huiles et graisses» (0,8%), le «café, thé et cacao» (0,7%) et le «lait, fromage et œufs» (0,2%).

Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées, selon le HCP, à Al Hoceima avec 2,0%, à Tétouan et Safi (1,2%), à Beni-Mellal (1,1%), à Marrakech et Errachidia (0,8%), à Fès (0,7%), à Settat (0,6%) et à Tanger et Guelmim (0,4%). En revanche, des hausses ont été enregistrées à Meknès et Rabat avec, respectivement, 0,2% et 0,1%.

Comparé au mois de juin 2019, l’IPC a enregistré une baisse de 0,7% au cours du mois de juin 2020, conséquence de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 1,6% et de la stagnation de celui des produits non alimentaires. Pour les produits non-alimentaires, les variations vont d’une baisse de 4,7% dans la catégorie «Transport», à une hausse de 3,1% dans celle de l’«Enseignement».

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu, au cours du mois de juin 2020, une baisse de 0,2% par rapport à mai 2020, et une hausse de 0,7% par rapport à juin 2019.