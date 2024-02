Importations: la Douane adopte de nouvelles normes de qualité pour les matériaux en usage dans le BTP

Entrée de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), à Hay Riad, à Rabat.

Hier, mardi 13 février 2024, l’ADII a publié une nouvelle circulaire (portant le n°6539/311). Objet de ce document: introduire de nouvelles normes de qualité pour l’importation de certains produits, qui font notamment partie des matériaux utilisés dans les BTP, indique Les Inspirations Éco de ce jeudi 15 février.

Parmi les produits concernés, des éléments filtrants pour les transmissions hydrauliques, des produits de quincaillerie, dont des cylindres de serrures ou encore des serrures à mortaises, dites «de 150 simples», des crans de «sûreté à gorges» ou des crans «de sûreté à cylindres», voire des rubans auto-adhésifs…

Le quotidien spécialisé précise aussi que «selon la circulaire, les normes NM 22.5.070, NM EN 1303, NM 10.2.217, NM 03.05.359 et NM EN 1670 sont devenues obligatoires. Ces normes concernent différents produits et ont été identifiées en collaboration avec la Direction générale du commerce».

La norme NM 22.5.070 (ISO 2942) concerne les éléments filtrants pour transmissions hydrauliques, et correspond aux numéros SH 8421.23.90.00, 8421.29.10.00 et EX 8421.29.90.00, précise Les Inspirations Éco, qui explique aussi que «les produits soumis au respect de cette norme devront être conformes afin d’être importés ou exportés».

Selon le quotidien, «la nouvelle réglementation douanière marocaine renforce ainsi les contrôles de conformité pour ces produits spécifiques, ce qui aura des implications importantes pour les acteurs du commerce international opérant au Maroc. Les importateurs et exportateurs devront s’assurer que les produits concernés respectent les normes mentionnées dans la circulaire, sous peine de se voir refuser l’accès» de leurs exportations au territoire national.

Un spécialiste de l’import-export, interrogé par Les Inspirations Éco, a déclaré que «cette mesure vis[ait] à garantir la qualité et la sécurité des produits et à promouvoir leur conformité réglementaire».

Ces normes viennent s’ajouter à une liste de produits soumis au contrôle de conformité, dont, notamment, des cahiers scolaires et articles assimilés fabriqués à partir de pâte vierge, du fil pour machine en acier non allié pour treillis soudés, et du fil à haute adhérence, mais aussi divers produits pour l’industrie sidérurgique, des produits en acier laminé à chaud, ainsi qu’une variété de peintures pour bâtiment. La liste de l’ADII comporte près de 190 pages, précise Les Inspirations Éco.