L’autorisation d’introduction des titres de la société à la Bourse de Casablanca par voie d’augmentation de capital et de cession d’actions le cas échéant est à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire prévue le 9 novembre prochain.

Du papier frais arrive à la Bourse de Casablanca. Aradei Capital, le spécialiste de l’immobilier commercial a convoqué ses actionnaires à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) du 9 novembre pour statuer sur l’introduction en bourse de la société.

En effet, à l’ordre du jour de cette AGE figure l’autorisation d’introduction des titres de la société à la Bourse de Casablanca par voie d’augmentation de capital et de cession d’actions le cas échéant.

Figure également, l’augmentation de capital social à hauteur d’un montant maximum de huit cents millions de dirhams (prime d’émission incluse), réservée au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

La modification des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales régissant les sociétés dont les titres de capital sont inscrits à la cote de la Bourse de Casablanca est également au programme.

A noter que l’introduction à la Bourse de Casablanca d’Aradei Capital serait la première depuis celle de Mutandis en novembre 2018.

Aradei Capital est une foncière marocaine figurant parmi les leaders de son secteur et dont l’activité principale s’articule autour de l’acquisition et du développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme.

Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du royaume, totalisant une surface locative de plus de 326.000 m². Son tour de table est composé, entre autres, de Label’Vie, La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), SANAM, Best Financière et le sud-africain PIC.