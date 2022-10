© Copyright : DR

Kiosque360. Une note de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relative au mois de septembre, révèle une tendance à la baisse des ventes de ciment. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Une note de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relative au mois de septembre, indique qu’en dépit d’une légère atténuation enregistrée en août, le secteur continue d’en pâtir. La tendance globalement à la baisse des ventes de ciment, constatée à partir du mois de mars, se poursuit.

Ces ventes ont diminué de 5,4% en août dernier, après avoir enregistré une baisse de 12,4% entre mars et juillet. Au terme des huit premiers mois de l’année, les ventes de ciment se sont repliées de 7,2%, après une hausse de 5,8% à fin février 2022. Pour rappel, elles avaient enregistré une croissance de 19,3% à fin août 2021. Comparativement à leur niveau pré-crise, elles sont en retrait de 7,7%, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 4 octobre.

L’atténuation de la baisse, en glissement annuel, enregistrée au cours du mois d’août de cette année, est liée notamment à la bonne performance enregistrée dans les ventes des segments du béton prêt à l’emploi (+31%), du bâtiment (+17,6%) et de l’infrastructure (+11%), lesquelles ont atténué les reculs enregistrés dans la commercialisation des segments «distribution» (-15,7%) et «préfabriqué» (-2,7%). À fin août, les ventes cumulées du «bêton prêt à l’emploi» et de «l’infrastructure» ont évolué respectivement de +5,4% et +6,7%.

Ces données sont corroborées par l’enquête trimestrielle de conjoncture élaborée par le Haut- commissariat au plan (HCP). Il en découle qu’au titre du 2e trimestre 2022, l’activité «construction» aura connu une stabilité, due au maintien du niveau enregistré dans le «génie civil» et à la hausse d’activité constatée dans la «construction de bâtiments». Une tendance qui se reflète dans les carnets de commandes qui seraient, cependant, en deçà de la normale. Quant à l’emploi, il se serait maintenu au même niveau. Dans ces conditions, l’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur se serait établie à 75%.

À noter que les prévisions, au titre du 3e trimestre, ont fait ressortir la crainte d’une chute de l’activité qui serait due principalement à la contraction de l’activité attendue dans le «génie civil». Cette évolution serait accompagnée par une stabilité des effectifs. Au 3e trimestre, l’enquête du HCP indique que 42% des chefs d’entreprise, opérant dans le secteur, rencontreraient des difficultés d’approvisionnement en matières premières. Et les choses ne sont guère plus reluisantes pour ce qui est de la trésorerie que 66% d’entre eux jugent difficile.