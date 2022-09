La cérémonie de signature du partenariat entre Crédit du Maroc et Mubawab a eu lieu le lundi 26 septembre 2022.

© Copyright : DR

Crédit du Maroc a annoncé, ce lundi 26 septembre 2022, avoir conclu un partenariat avec le groupe Mubawab, l’un des leaders du marché de l’immobilier au Maroc. Son objectif? Mettre à la disposition des clients Mubawab des offres de financement à des conditions préférentielles.

A travers ce partenariat, Crédit du Maroc met à la disposition des clients Mubawab des offres de financement à des conditions préférentielles, des engagements en matière de délais de traitement des dossiers et un accompagnement sur mesure dans l’obtention de leur crédit immobilier. Le groupe Mubawab, à travers ses points de vente physiques et sa plateforme web, mettra en valeur les offres de financement de Crédit du Maroc auprès des futurs acquéreurs.

«Ce partenariat vient renforcer notre positionnement de banque de référence en matière de financement immobilier, pleinement engagée à accompagner nos clients dans ce moment clé de leur vie et à leur offrir les meilleures solutions et un service irréprochable», a déclaré Karim Diouri de Crédit du Maroc.

La cérémonie de signature de ce partenariat s’est déroulée le lundi 26 septembre 2022 en présence de Karim Diouri, membre du directoire en charge du Pôle développement et de Abderrahman Benhayoun, DGA marchés et expérience client pour Crédit du Maroc et de Kevin Gormand, directeur général pour Mubawab Groupe.