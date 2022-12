© Copyright : DR

Kiosque360. Sous-activité, baisse de la production d’olive, faible rendement… A Fès-Meknès, le prix de l’huile d’olive atteint des niveaux records. Les consommateurs boudent. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

En principe, les unités de trituration de la Région Fès-Meknès devraient tourner à plein régime. Ce qui n’est pas le cas actuellement. «Lors de notre visite dans plusieurs unités de trituration dans la commune d’Ain Bida (route Sefrou), on a remarqué que la plupart des unités étaient en sous-activité, au moment où certains propriétaires ont décidé de suspendre leur activité pour cette année», constate le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 16 décembre.



Par rapport à une année «moyenne», les professionnels estiment que la production ne dépasse pas 30% sur les terrains non irrigués et 70% sur les terrains irrigués. De plus, on trouve que la production en termes de litres par quintal enregistre aussi une diminution, avec un rendement qui varie de 12 à 17 litres par quintal, contre 18 à 27 litres une année auparavant. De son côté, le prix des olives en vrac est passé d’une moyenne de 7 dirhams/kg à 13 dirhams/kg cette année.



La variation du rendement dépend des racines de l’olivier et de la méthode de trituration utilisée. C’est l’ensemble de ces indicateurs qui explique la flambée du produit final destiné à la consommation. En effet, le prix de l’huile d’olive dépasse actuellement les 80 dirhams le litre à la source, soit une augmentation de 78% par rapport à l’année dernière et de 100% par rapport à celui de 2019. Ce prix peut atteindre 100 dirhams chez les intermédiaires.



Néanmoins, si le consommateur achète lui-même ses olives en vrac, puis les ramène à l’unité de trituration, le prix final du litre avoisine les 70 dirhams, y compris les frais de trituration (50 DH/quintal) et de transport. «Notons que la région compte une superficie oléicole de 340.000 ha, dont plus de 295.000 ha de terres bour. En matière d’unité de trituration, la région compte plus de 4.810 unités de trituration avec une capacité de 768.591 tonnes, dont 100 de deux phases, 141 de trois phases et 4.569 traditionnelles», lit-on.

Dans le cadre de la mise en place d’une labellisation IGP («Indications géographiques protégées») des coopératives d’huile d’olive au niveau de la région, la Direction régionale de l’agriculture (DRA) de Fès-Meknès a lancé un processus de certification des producteurs.



À cet égard, un cahier des prescriptions spéciales a été mis en place pour l’assistance technique et la mise en œuvre du label IGP. Les coopératives qui bénéficient de cet accompagnement sont les coopératives Rmila et Ennour (huile d’olive d’Outat El Haj), les coopératives Al Azzabia et Al Baraka (Cie huile d’olive de Sefrou), la coopérative Tighzratine (amande d’Aknoul) et la coopérative Sidi Moussa (huile d’olive de Zerhoune). La labellisation concerne également les coopératives Zaytoune Lemta, Guebgueb et Ouled Ben Abdelkader (huile d’olive Lemta Fès).