© Copyright : MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 31 mars 2022, sous la présidence du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de loi réglementant la profession de guides touristiques.

Présenté par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, le projet de loi n°19-22 modifiant la loi n°05.12 réglementant la profession de guides touristiques s’inscrit dans le cadre du suivi de la réforme de la profession de guides touristiques, en exécution des hautes instructions royales, a indiqué, ce jeudi 31 mars 2022, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole de l’Exécutif, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

Ce projet de loi vise, par ailleurs, à créer des opportunités d'emplois pour les jeunes et de donner aux personnes ayant une expérience dans le secteur informel la possibilité de s'intégrer dans le secteur formel en valorisant leur expertise et leurs compétences.

Le Conseil de gouvernement a donc approuvé ce projet visant à abroger les dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 de la loi 05.12. Cela se fera par l'extension de 2 à 8 ans de la période transitoire au cours de laquelle le statut des personnes ayant des compétences sur le terrain, mais ne remplissant pas l'obligation de formation prévue par la loi, sera régularisé, soit jusqu'au 7 mars 2024.

Cette mesure permettra à l’administration d’organiser l'examen professionnel dans de meilleures conditions, compte tenu des enjeux liés à la profession et du retour progressif de l'activité touristique.

Mustapha Baitas a, en outre, souligné que la période transitoire, laquelle a pris fin le 7 mars 2022, a été prolongée par la loi n°93.18 modifiant la loi n°05.12, en passant de 2 à 6 ans. Toutefois, la situation épidémiologique et son impact sur le secteur du tourisme en général, et sur la profession des guides touristiques en particulier, n’a pas permis de régulariser la situation des personnes concernées par cette loi.

Le porte-parole de l’Exécutif a rappelé que le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire avait auparavant organisé, au cours de la première période transitoire de deux ans, qui a pris fin le 7 mars 2018, un examen professionnel qui a permis la délivrance de 1.108 accréditations, au profit de 905 guides exerçant à l'intérieur des villes et quartiers touristiques et de 203 guides exerçant dans les espaces naturels.