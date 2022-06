© Copyright : Cherubino

Škoda Auto annonce avoir partiellement délocalisé sa production de faisceaux de câbles de l'Ukraine vers la République tchèque, tout en ayant sécurisé des capacités de production supplémentaires au Maroc et en Roumanie.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 1er juin, Škoda Auto indique avoir obtenu une capacité de production supplémentaire de la société Kromberg & Schubert, dans son usine à Kénitra. La demande de faisceaux de câbles pour la production de l'ENYAQ iV sera donc satisfaite à l'avenir grâce à cette unité industrielle, en plus du site Zhytomyr en Ukraine. Les faisceaux de câbles des modèles OCTAVIA et SUPERB seront, par ailleurs, produits à Tanger.

Selon Škoda Auto, ces mesures visent à «protéger encore plus efficacement l'entreprise contre d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'avenir. Les arrangements permettront de doubler les volumes de production actuels, si nécessaire».

Karsten Schnake, membre du conseil d'administration des achats chez Škoda Auto, explique ainsi que son entreprise a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires au cours des dernières semaines pour minimiser l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en faisceaux de câbles, ce qui a permis au constructeur automobile tchèque de reprendre la production en Ukraine en peu de temps et d’augmenter considérablement ses capacités de fabrication.

Škoda Auto souligne, par ailleurs, avoir été contraint de suspendre la production de l'ENYAQ iV pendant huit semaines à partir du 3 mars en raison d'une pénurie de faisceaux de câbles. Dans l'optique de redémarrer la production au plus vite, le constructeur et ses fournisseurs se sont rapidement penchés sur la duplication de la production de faisceaux de câbles dans d'autres usines de fabrication en Europe et en Afrique du Nord.

Le constructeur automobile prévoit également de dupliquer la production des faisceaux de câbles haute tension nécessaires, entre autres, à la recharge des véhicules électriques en Roumanie.