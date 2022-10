© Copyright : DR

La présidente du Conseil régional Guelmim Oued-Noun, Mbarka Bouaida, est sortie de son mutisme, et a assuré, dans une déclaration au média qatari Aljazeera.net que «le projet de câble sous-marin devant transporter de l’électricité verte et reliant le Maroc au Royaume-Uni avait atteint un stade avancé.

C’est la première fois qu’un responsable marocain évoque le projet de câble sous-marin de 3.800 kilomètres, initié par la start-up britannique Xlinks, devant relier le Maroc au Royaume-Uni.

Ce câble, rappelons-le, devrait transporter de l’électricité verte produite et stockée au Maroc, grâce à l’installation d’un gigantesque parc solaire et éolien dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Malgré les nombreuses sorties médiatiques de responsables britanniques, le projet n’a fait l’objet jusqu’ici d’aucune communication publique côté marocain.

Ce mercredi 12 octobre 2022, dans une déclaration au média qatari Aljazeera.net, la présidente du Conseil régional Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a livré quelques détails qui étaient jusqu’ici inconnus, notamment la localisation géographique. Ainsi, on apprend que le projet sera implanté au niveau des villages de Mahbès (relevant de la province d’Assa Zag) et de Chbika et Lamsid (province de Tan Tan)».

Les travaux sur le terrain devraient démarrer juste après la signature des contrats y afférents, a-t-elle ajouté, sans toutefois indiquer une date précise.

Sur le plan technique, poursuit la même source, le projet a atteint un stade avancé. Le Conseil de la région, assure sa présidente, apporte tout le soutien nécessaire pour que ce projet voie le jour dans les plus brefs délais.

En plus de relier les deux pays, le projet est appelé à créer une nouvelle dynamique dans la région et à asseoir un écosystème propice à la création d’emplois durables, a-t-elle relevé.

«Nous encourageons l'allocation de réserves foncières suffisantes pour des projets de cette envergure, car ils profiteront à la région en termes d'emplois et de croissance économique, et attireront des investissements nouveaux et complémentaires», a lancé Mbarka Bouaida.

Le projet Xlinks est présenté par ses concepteurs comme une nouvelle installation de production d'électricité entièrement alimentée par l'énergie solaire et éolienne, combinée à une installation de stockage de batteries.

Situé dans la région marocaine riche en énergies renouvelables de Guelmim-Oued Noun, il couvrira une superficie d'environ 1.500 km2 et sera connecté exclusivement à la Grande-Bretagne, via des câbles sous-marins HVDC de 3.800 km.



Selon les projections de Xlinks, ce projet pharaonique qui devrait mobiliser un investissement global de 25 milliards de dollars, générera 10,5 GW d'électricité zéro carbone à partir du soleil et du vent pour fournir 3,6 GW d'énergie fiable pendant plus de 20 heures en moyenne par jour.

Cette production permettra d’alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques d'ici 2030. Une fois mené à son terme, le projet sera capable de fournir 8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne.