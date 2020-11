© Copyright : DR

La phase II du programme "semis direct OCP" vise 20.000 hectares, soit le double de la superficie couverte l’année dernière, souligne le géant phosphatier dans un communiqué.

Pilier de l’agriculture de conservation, le semis direct consiste à utiliser des semoirs adaptés avec zéro labour, préservant ainsi les sols, les stocks d’eau et contribue au développement de la vie microbienne des sols.

L’objectif de l’initiative Al Moutmir à travers son programme de semis direct est d’accélérer l’adoption du semis direct à l’échelle nationale en tant que levier clé du nouveau modèle de transition agro-écologique de l’agriculture dans notre pays, explique le groupe OCP dans un communiqué.

Pour la campagne 2020-2021, le groupe OCP prévoit l’installation du double de la superficie couverte l’année dernière et passer ainsi de 10.000 à plus 20.000 hectares au niveau de plus de 100 localités dans 23 provinces réparties sur différentes zones agro-climatiques.

Avec plus de 4000 agriculteurs bénéficiaires, la deuxième phase ciblera les céréales et légumineuses en premier lieu, mais aussi d’autres cultures à fort potentiel comme les oléagineuses, poursuit la même source.

Plus de 40 semoirs ont été mis à la disposition des organisations professionnelles dans différentes régions du Royaume.

Plus de 600 plateformes de démonstration de semis direct seront installées et suivies suivant un itinéraire technique et un protocole scientifique permettant de transmettre aux agriculteurs de bonnes pratiques agricoles (notamment de fertilisation raisonnée et de lutte intégrée) et de comparer les résultats obtenus par rapport à un témoin conduit par l’agriculteur en mode conventionnel.