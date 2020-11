© Copyright : DR

A travers l’Initiative Al Moutmir, le groupe OCP annonce, dans un communiqué, le déploiement pour la campagne agricole 2020-2021 d’une offre intégrée d’analyses de sols à travers la mobilisation d’une flotte additionnelle de laboratoires mobiles.

Le groupe OCP, à travers l’initiative Al Moutmir et l’UM6P, mobilise ainsi une dizaine de laboratoires mobiles au profit des agriculteurs accompagnés, surtout ceux qui cutivent des parcelles dont la superficie est modeste.

Il s’agit d’une dizaine de vans aménagés sous forme de laboratoires mobiles d’analyses de sols qui vont sillonner les régions agricoles du Maroc au début de chaque campagne agricole pour effectuer, gratuitement, des analyses de sols pour ces agriculteurs, qui seront accompagnés dans le cadre de l’initiative Al Moutmir, souligne le groupe OCP dans un communiqué.

Le but est d’encourager la pratique d’une agriculture basée sur des fondements scientifiques, une agriculture plus résiliente et durable, poursuit la même source.

Ce dispositif cible toutes les grandes familles de cultures: céréales, légumineuses, arboriculture et maraîchage. Il envisage de réaliser plus de 30.000 analyses de sols durant la saison agricole 2020-2021.

Les laboratoires mobiles sillonnent le Royaume et réalisent les analyses des échantillons de sols reçus de la part des agriculteurs au niveau de chaque localité. Ces unités mobiles sont équipées en matériel de laboratoire de dernière génération, à même d'effectuer l’ensemble des analyses physico-chimiques du sol.

Les analyses de sols effectuées dans ces laboratoires sont suivies par un comité scientifique d’experts de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir et par un consortium scientifique national (INRA, IAV et ENA), avec le concours des ingénieurs agronomes de l'équipe Al Moutmir ainsi que d’une équipe de techniciens laborantins, tous expérimentés. Les résultats des analyses de sols sont ainsi certifiés par le comité scientifique qui effectue régulièrement des contrôles de qualité, en plus des opérations de calibration systématique du matériel mobilisé, explique le communiqué du groupe OCP.