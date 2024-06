Gaz naturel offshore: le pari du Grec Energean sur le Maroc

La société énergétique grecque Energean vient d’annoncer sa décision de céder certains de ses actifs en mer Méditerranée pour se concentrer notamment sur sa stratégie au Maroc.

Le 20 juin dernier, la société a communiqué sur un accord conclu pour la cession de son portefeuille dans plusieurs pays.

Selon La Vie Éco, la société a cédé son portefeuille d’actifs en Égypte, en Italie et en Croatie, à Carlyle International Energy Partners, pour une valeur comprise entre 820 millions de dollars et 945 millions de dollars.

Cotée au Bourses de Londres et de Tel-Aviv, Energean explique que cette transaction va lui permettre de disposer d’assez de liquidités pour honorer ses engagements, mais aussi se concentrer sur sa stratégie de développement, qui se fonde sur l’exploitation de gaz naturel.

La stratégie d’Energean est désormais marquée par le développement de ses activités en Israël, ainsi que son entrée récente sur le champ d’Anchois, dans l’océan Atlantique, au large de Larache, au Maroc.

En effet, ce deal permettra à la société de disposer d’un portefeuille pondéré en gaz digéré par son champ Karish au large d’Israël, le champ Anchois au large de Larache au Maroc, et le centre de captage et de stockage de carbone, au large de l’ouest de la Grèce.

En avril dernier, Chariot Limited avait finalisé les accords de partenariat avec Energean PLC, suite à la réception de l’ensemble des agréments gouvernementaux et réglementaires nécessaires du Royaume du Maroc.

Depuis, Energean détient respectivement 45% et 37,5% des licences offshore de Lixus et Rissana, et en est devenu l’opérateur.

Chariot a quant à lui respectivement conservé 30% et 37,5% de ses intérêts dans ces licences, quand l’Office national des hydrocarbures au Maroc (Onhym) a maintenu sa participation à hauteur de 25% dans chacune d’entre elles.

Pour l’heure, Energean a effectué un paiement initial de l’ordre de 10 millions de dollars au profit de Chariot Limited.