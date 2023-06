Garden Event, la quintessence de l’événementiel au cœur de Casablanca

Niché au cœur de Casablanca, Garden Event offre des espaces événementiels atypiques pour tous les évènements corporatifs pouvant accueillir jusqu’à 600 participants. Idéalement situé à quelques mètres du Morocco Mall, le site se déploie sur une superficie de 5.000 m2, abritant trois salles de réunion, six salles de conférences modulables, une terrasse extérieure de 340 m2 et un chapiteau de 700 m2.

«Nous disposons de plusieurs espaces extérieurs aménagés et paysagés, des salles de réunions, des salles de conférences et un chapiteau de 700 mètres carrés. Nous sommes spécialisés dans les évènements d’entreprises, mais aussi dans les évènements artistiques et de bien-être», a souligné dans une déclaration à Le360 le directeur général de Garden Event, Ismaïl Khayatey.

Tous les espaces du Garden Event sont indépendants, permettant ainsi une privatisation individuelle ou combinée pour répondre à tous les besoins. Différents agencements sont possibles: 3 salles individuelles, 2 salles regroupées ou 3 salles combinées en un seul espace.

En plus d’offrir une lumière naturelle durant la journée, le Garden Event dispose d’équipements de pointe et offre des conditions techniques haut de gamme (WiFi haut débit, mobiliers, système domotique, écran, sonorisation, etc).