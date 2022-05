Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, a donné le coup d’envoi effectif du programme gouvernemental FORSA, mardi 12 avril 2022, à Rabat.

Plus de 150.000 dossiers, dans différents secteurs d’activité, et de toutes les régions du Royaume, ont déjà été déposés dans le cadre du programme Forsa sur la plateforme digitale créée à cet effet. La répartition de ces projets montre que 26% des demandes provenaient des grandes villes, contre 74% issues de petites villes et du monde rural.

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, qui répondait hier, lundi 16 mai 2022, à une question orale à la Chambre des représentants, a indiqué que 96.000 sur plus de 150.000 dossiers déposés, dans le cadre du programme Forsa, ont été traités et que 100 personnes, dont 12 coordinateurs, et 46 incubateurs ont été mobilisés à cet effet.

Selon la ministre, Forsa a enregistré le plus grand nombre de demandes dans les petites villes et le milieu rural, et ce, grâce à une plateforme digitale, au contraire des programmes de financement précédemment lancés. Fatim-Zahra Ammor a, par ailleurs, fait savoir que le nombre de demandes présentées était proportionnel à la densité de population au niveau des régions du Royaume.

Le programme Forsa a été déployé dans l’ensemble des régions du royaume au profit des jeunes de plus de 18 ans. La participation au programme n’exige ni diplômes, ni qualification, ni expérience, mais plutôt une idée de projet et de la motivation.

Annoncé par le gouvernement le 11 mars dernier, ce programme dispose d’une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams pour la seule année 2022. Un budget qui permettra d’accompagner les porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets, d’ici fin 2022.

Les projets les plus prometteurs bénéficieront, rappelons-le, d’un accompagnement par des incubateurs soigneusement sélectionnés par région pendant 2,5 mois, jusqu’à la réalisation effective de leur projet.

A la suite de la formation ou l’incubation selon les cas, les lauréats bénéficieront, s’ils le désirent, d’un financement sous la forme d’un prêt d’honneur à taux 0%, allant jusqu’à 100.000 dirhams, dont une subvention de 10.000 dirhams pour l’ensemble des projets retenus. Ce financement devra être remboursé sur une durée maximale de 10 ans, avec un différé de 2 ans.