Kiosque360. Après leur lancement, les programmes gouvernementaux «Awrach» et «Forsa» suscitent l’engouement. En témoigne le nombre de bénéficiaires et de candidats. Les détails dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Eco.

Quelques mois après leurs lancements respectifs par le gouvernement d’Aziz Akhannouch, quels premiers bilans pour les deux programmes «Awrach» et «Forsa»? «C’est le rush depuis les premiers jours», titre l'hebdomadaire La Vie Éco dans un article dédié aux deux programmes.

Pour rappel, le premier programme «Awrach» ambitionne de créer 250.000 emplois directs dans des chantiers publics temporaires durant les années 2022 et 2023. Mobilisant un montant de 2,25 milliards de dirhams, ce programme devrait bénéficier d’abord aux personnes ayant perdu leurs emplois en raison de la pandémie du Covid-19. Les personnes ayant des difficultés à accéder à l’emploi sont également concernées.

Quatre mois après son lancement, le programme «Awrach» comptabilise 68 accords signés dans diverses provinces du Royaume. En vertu de ces accords, près de 70.000 personnes devraient bénéficier du programme. A l’heure actuelle, le nombre des bénéficiaires s’élève à 7.600. D’ici fin mai 2022, le nombre devrait atteindre 30.000 bénéficiaires, rapporte La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Pour son financement, l’hebdomadaire rappelle que le gouvernement a transféré 492 millions de dirhams à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Par ailleurs, la source précise qu’il s’agit du premier versement transféré sur les crédits affectés au programme au profit de la CNSS. D’autres montants seront ensuite transférés. L’enveloppe globale du programme est de 2,25 milliards de dirhams.

Quid de «Forsa»? Annoncé début mars et lancé en avril dernier, ce programme ambitionne d’accompagner les porteurs de projets depuis la phase d’idéation jusqu’à la réalisation effective de leurs projets. Doté d’une enveloppe de 1,25 milliard de dirhams pour l’année 2022, il comprend un prêt d’honneur allant jusqu’à 100.000 dirhams à taux nul, dont une subvention de 10.000 dirhams pour l’ensemble des projets retenus.

Moins d’une semaine après son lancement, le programme gouvernemental «suscite déjà de l’engouement», titrait à la mi-avril La Vie Éco, en référence aux 40.000 demandes enregistrées sur la plateforme dédiée. Un mois plus tard, la dynamique semble se confirmer, de l’avis même du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui s’exprimait, le 10 mai dernier à la Chambre des conseillers.

A cette date, plus de 115.000 candidatures ont été déposées pour bénéficier du programme «Forsa». Selon le Chef du gouvernement, ces candidatures proviennent du quatre coins du Royaume, avec une nette prédominance des moyennes et petites villes. Ainsi, 74% des dossiers ont été déposés par des personnes vivant dans des petites villes et dans le monde rural, assure l’hebdomadaire qui soutient qu’un «Forsa II» est également prévu.