Bank Assafa, en partenariat avec Wafa Takaful, a lancé, mardi 21 juin 2022 à Casablanca, la commercialisation des produits d’assurance Takaful. Une brique de plus dans la construction de l’écosystème de la finance participative au Maroc.

Quelques jours après l’obtention des agréments de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), Bank Assafa, en partenariat avec Wafa Takaful, ont annoncé mardi 21 juin 2022 à Casablanca, la commercialisation officielle de leurs produits d’assurance Takaful.

Le premier produit à être mis sur le marché est «Assafa Takaful Ousra», il s’agit d’un contrat d’assurance participative conforme aux avis du Conseil supérieur des oulémas, qui garantit le versement d’un capital décès ou invalidité absolue et définitive pour couvrir le financement Mourabaha.

Le deuxième produit en question, «Assafa Takaful Dari», constitue une assurance destinée aux clients ayant bénéficié d’un financement Mourabaha immobilier et permet de couvrir le bien financé contre les risques d’incendies et explosions, dégâts des eaux et bris de glace.

Le lancement de ces produits est l’aboutissement d’un travail acharné depuis plusieurs années pour mettre en place une solution Takaful en faveur des clients de la banque participative. Cette solution permettra à nos clients qui ont fait confiance à cette industrie depuis 5 ans de disposer enfin d’une couverture par rapport au financement accordé», a souligné à cette occasion Mohamed Ibrahimi, directeur général de Wafa Takaful.

L’assurance Takaful se base, en effet, sur la mise en commun d’un fonds Takaful que constituent plusieurs personnes (participants). Ce fonds servira à assurer ces mêmes personnes des risques potentiels qui peuvent les atteindre, les couvrir contre différents types de dommages (physiques ou matériels) qu’ils seraient susceptibles de subir.

L’absence de l’assurance Takaful représentait jusque-là un risque pour les banques participatives, qui ont démarré leurs activités il y a plus de quatre ans en commercialisant des produits de financement, notamment pour l’acquisition de biens immobiliers, sans que l’acheteur ne souscrive à une assurance décès, faute de disponibilité.

Il faut rappeler en effet que les banques participatives ont commencé à commercialiser des produits de financement dès 2018, notamment pour l’acquisition de biens immobiliers (à travers la Mourabaha immobilière), sans que l’acheteur ne souscrive à une assurance décès, faute de disponibilité de cette assurance, et sachant que le Conseil supérieur des oulémas (CSO) a interdit aux banques participatives de faire souscrire à leurs clients des assurances classiques, non conforme à la charia.

Les clients qui ont bénéficié de ces financements se sont engagés à souscrire à une assurance décès conforme à la charia, une fois que celle-ci sera mise sur le marché.