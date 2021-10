© Copyright : LinkedIn

Les exportations de fruits et légumes marocains sur le marché britannique sont en pleine expansion, notamment après la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Selon El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de FoodEx, le Royaume se présente désormais comme une alternative commerciale crédible pour les produits frais et durables.

Morocco Foodex, organisme chargé de la promotion du secteur des exportations alimentaires, a lancé en septembre 2021, sa toute première campagne au Royaume-Uni. Et ce, afin d’inciter les consommateurs britanniques à découvrir les produits «made in Morocco».

Une action marketing qui a coïncidé avec le lancement prochain de la ligne directe Poole-Tanger Med. Cette ligne maritime reliera directement le port de Tanger Med à celui de Poole, situé au sud du Royaume-Uni. Elle permettra au Maroc d'exporter ses produits en moins de trois jours, contre plus de six jours par voie terrestre.

Lors de son passage sur Fruitbox, podcast dédié à l’actualité du secteur fruits et légumes, El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de FoodEx, a indiqué que «le fait que le Royaume-Uni ne fait plus partie du marché européen traditionnel avec lequel nous [le Maroc] avons un accord commercial, va apporter aux deux pays de nouvelles opportunités d’affaires».

Le Maroc se lancera ainsi dans l’offre de produits frais au Royaume-Uni grâce à une nouvelle gamme de produits marocains qui répond spécifiquement aux besoins du marché britannique. Ceci va permettre au Maroc de booster ses relations commerciales directes avec le Royaume-Uni, a-t-il ajouté.

Le directeur de la promotion et du développement de FoodEx rappelle toutefois que le Royaume-Uni a longtemps été un importateur important de fruits et légumes frais en provenance du Maroc qui exportait auparavant des agrumes, des myrtilles, des tomates, entre autres.

Le responsable ajoute que le Maroc a su moderniser son agriculture ainsi que son industrie alimentaire au cours des dix dernières années, grâce au Plan Maroc vert (PMV). Ceci renforcera, d’après lui, les opportunités qui s’offrent au Maroc suite à l’ouverture du marché britannique, post-Brexit.

El Mehdi El Alami souligne, par ailleurs, que l’offre marocaine se caractérise par ses prix particulièrement compétitifs, sa qualité et son délai de livraison attrayant. Elle répond également aux exigences des opérateurs et de la population britanniques, notamment en matière de production durable. De plus, la chaîne d’approvisionnement est fiable et transparente.

A titre de rappel, le Maroc a lancé, en septembre dernier, une campagne visant à promouvoir les produits marocains auprès des consommateurs britanniques. Elle met l’accent sur la qualité et la diversité du secteur marocain de l'alimentation et des boissons, ainsi que sur ses pratiques agricoles durables, ses prix compétitifs et la fiabilité de la logistique nécessaire au transport des marchandises entre les deux pays.

Cette campagne couvre également plusieurs familles de produits, comme les produits de la mer, les fruits et légumes frais, les huiles d’olive et d’argan, les plantes médicinales et aromatiques, ainsi que des produits comme le safran, les câpres, etc.