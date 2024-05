Énergie: Aswak Assalam se met au vert

Aswak Assalam se lance dans le solaire photovoltaïque pour soutenir la transition énergétique. C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique. Par le biais d’une convention signée avec Valoris Capital via son fonds Valoris Alternative Investmentsfund, la filiale d’Ynna Holding s’engage à réduire sa dépendance aux énergies conventionnelles et à adopter une approche plus respectueuse de l’environnement en optant pour l’énergie verte.

«Le projet pilote solaire, qui sera déployé au sein du centre commercial de Témara, comprendra l’installation de panneaux solaires photovoltaïques de pointe, ainsi que la mise en place d’ombrières solaires de parking et de bornes de recharge électrique pour promouvoir la mobilité verte. Cette infrastructure innovante permettra de couvrir plus de 87% de la consommation énergétique du site de Témara pendant les heures de pointe», lit-on.

Hassan Fraine, directeur général d’Aswak Assalam, a mis l’accent sur l’importance de cette initiative, notant que cette transition vers l’énergie verte s’inscrit dans une démarche de décarbonation des activités d’Aswak Assalam et de promotion d’une solution durable pour répondre aux défis de la transition énergétique. Il a ajouté aussi que cette première initiative à Témara est le prélude à une série d’initiatives similaires qui seront mises en œuvre dans les autres hypermarchés d’Aswak Assalam

«À plus long terme, Aswak Assalam prévoit d’étendre cette transition vers l’énergie verte à l’ensemble de ses 15 centres commerciaux répartis dans différentes villes d’ici 2026. Cette expansion devrait permettre de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise de plus de 30%, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de développement durable et de réduction des émissions de CO2 du Maroc», souligne L’Observateur du Maroc et d’Afrique.