Le Maroc a répondu favorablement à l’invitation de la Grande-Bretagne pour participer au sommet relatif aux investissements en Afrique et pour organiser un forum à Londres, dédié au développement économique entre les deux. Les détails.

Une importante délégation ministérielle, conduite par le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, participera à ce sommet qui aura lieu le lundi 20 janvier à Londres, en présence de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement.

La délégation marocaine qui se rendra dimanche à Londres est composée, outre El Othmani, de Nasser Bourita (Affaires étrangères), Mohamed Benchaâboun (Finances), Moulay Hafid Elalamy (Commerce, industrie et investissement), Mohcine Jazouli (Coopération avec l'Afrique) ainsi que de l'ambassadeur du Maroc, en Grande-Bretagne, Abdesselam Aboudrar.

«Je suis heureux de conduire cette mission à Londres», a déclaré à le360 le chef de l'Exécutif.

Le Maroc s'est engagé, rappelle-t-on, à consolider ses relations commerciales et économiques avec Londres aux termes de l'accord d'association qui a été signé par les deux pays le 26 octobre 2019.

Dans la continuité de cet accord, le Maroc organise le mardi 21 janvier à Londres une journée économique à laquelle participeront notamment des hommes d'affaires des deux pays.

Une délégation de la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc) participe à cette rencontre organisée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

En marge de cette rencontre, le Maroc organisera plusieurs activités liées à l'art et la culture, au tourisme et à l'artisanat. En 2018, les échanges commerciaux annuels entre le Maroc et le Royaume-Uni ont atteint environ 18,3 milliards de dirhams, soit un peu moins de 4% de l'ensemble des échanges avec l’Union européenne.