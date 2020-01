© Copyright : DR

Filiale du groupe Ynna Holding, la société des eaux minérales Al Karama inaugure une nouvelle unité d'embouteillage à Kénitra, «Amane Gharb». L’usine, qui s’étend sur une superficie de 5000 m², a nécessité un investissement de 35 millions de DH.

La capacité de production annuelle de la nouvelle usine s'élève à 30 millions de litres pour les bouteilles de 5 litres, et 10 millions de litres pour les bouteilles de 1,5 litres.

«Cette unité d'embouteillage est notre seconde dédiée à l’eau de table, après le démarrage d'Amane Souss fin 2015 à Agadir. Elle va permettre à notre société d’accroître ses parts de marché et de répondre à la demande des consommateurs qui recherchent une eau de qualité à un prix accessible. Notre investissement va également contribuer au développement de la région Rabat-Salé-Kénitra, puisqu’il s’agit de la première unité d'embouteillage d’eau dans la zone», souligne Al Karama dans un communiqué qui cite son directeur général, Mounir El Bari.

La bouteille de 5 litres est vendue à 9,50 dirhams sur les villes de Kénitra, Rabat et Casablanca. Elle présente un packaging bleu azur conçu pour résister aux rayons UV, est-il précisé.

Pour rappel, Al Karama, créée en 2007, emploie plus de 200 personnes et compte deux marques dans son portefeuille: l’eau minérale Aïn Soltane, une référence incontournable des familles marocaines, et l’eau de table Amane Souss.