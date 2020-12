© Copyright : DR

Kiosque360. On connaît désormais les 10 communes et arrondissements les plus performants en matière de délais de traitement des autorisations d’urbanisme, "Grands projets" et "Petits projets", via la plateforme Rokhas.

La liste des dix premiers communes et arrondissements, au niveau des délais «Grands Projets» et «Petits Projets» pour les demandes d’autorisations d’urbanisme, a été dévoilée. Elle vient d’être publiée sur la plateforme Rokhas, outil de dépôt et de traitement des autorisations d’urbanisme et économiques. Dans le cadre du suivi du respect des délais impartis par le Règlement général de construction (RGC), qui est de 25 jours pour les «Grands Projets» et 10 jours pour les «Petits Projets», le ministère de l’Intérieur, à travers sa Direction générale des collectivités territoriales, a ainsi mis en place un système d’évaluation trimestrielle des délais moyens de traitement des autorisations d’urbanisme, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 décembre, soulignant que cette démarche s’inscrit dans une volonté de transparence.

Au top 3 des communes et arrondissements les plus performants en matière de «Grands projets», on trouve la commune d’Ain Attig, préfecture de Skhirat-Témara, avec un délai de 6 jours, la commune de Lahraouyine, province de Médiouna avec un délai de 17 jours et la commune de Ben Guerir, province de Rhamna avec un délai de 23 jours.

En haut du classement des communes et arrondissements les plus performants en matière de «Petits projets», la commune Médiouna, province de Médiouna avec un délai de 6 jours, la commune Lahraouyine, province de Médiouna avec un délai de 8 jours et la commune d’Ouad Essafa, province de Chtouka-Aït Baha avec un délai de 10 jours.

Pour l’heure, la plateforme Rokhas a été déployée au niveau de plus de 57 préfectures et provinces, couvrant plus de 1.081 communes. Le reste des préfectures et provinces sera déployé d’ici la fin de l’année, comme le précise le journal, ajoutant qu’une application mobile i-Rokhas a été lancée, permettant le suivi de l’état d’avancement de l’ensemble des procédures d’urbanisme à l’instar du permis de construire, du permis d’habiter/certificat de conformité, de la réception, réfection, démolition et régularisation.