Kiosque360. Les autorités de la région et les professionnels planchent sur une nouvelle approche pour accompagner le dynamisme du secteur touristique. Plusieurs initiatives seront lancées dans ce sens. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Les hôteliers de Dakhla-Oued Eddahab se mobilisent pour accompagner la croissance du secteur, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien nous apprend ainsi qu’une réunion a été tenue entre le wali de la Région et les plus importants groupes hôteliers pour réfléchir à une nouvelle approche pour accompagner le dynamisme du secteur du tourisme dans la région, tenant compte de l’augmentation attendue du volume d’hébergement hôtelier dans les prochaines années.

«Cette nouvelle approche s’articule sur le renforcement de la coordination entre les professionnels pour promouvoir le potentiel naturel et culturel de Dakhla, ainsi que ses infrastructures d’accueil de haut niveau, l’amélioration de la connectivité aérienne de la région et l’ouverture sur de nouvelles compagnies aériennes», indique Aujourd’hui Le Maroc.

La même source ajoute qu’outre une deuxième ligne aérienne prévue par la RAM pour renforcer la liaison de Dakhla avec le continent européen, les professionnels du secteur ont mis l’accent sur la nécessité de diversifier la desserte aérienne de la région en s’ouvrant sur Air Arabia, Ryanair, EasyJet, Transavia et Binter.

Notons que dans le but de soutenir cette nouvelle vision, on apprend que les grands groupes hôteliers de la région ont décidé de créer «l’Association des hôteliers de la région de Dakhla», pour la valorisation du potentiel touristique de la région, l’amélioration de l’attractivité des produits touristiques et l’accompagnement des efforts de promotion du secteur.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle que le nombre de nuitées dans les hôtels classés de Dakhla est passé de 44 000 en septembre 2020 à près de 90 000 au cours de la même période en 2021, soit une augmentation de près de 101%. De même, on apprend qu’environ 5.926 touristes ont été enregistrés à l’aéroport de Dakhla au cours des neuf premiers mois de 2021 contre 4.207 touristes durant la même période en 2020.