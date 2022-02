© Copyright : le360

Le Programme d’autonomisation économique des femmes de la région de Dakhla-Oued Eddahab (AEFDOED) est sur de bons rails. Une centaine d’entrepreneuses et porteuses de projet ont déjà déposé leur candidature pour bénéficier de ce programme qui accompagnera jusqu'à 800 femmes sahraouies.

Les porteuses de projet de la région Dakhla-Oued Eddahab sont de plus en plus nombreuses à vouloir bénéficier du programme AEFDOED. La plateforme réservée au programme reçoit près de 300 demandes par jour, selon Mohamed Aliyin Ahl Babaha, chef du département des affaires économiques et sociales de la région.

Ce programme a pour objectif d’accroître l’autonomisation des femmes de la région, en les dotant des moyens de subsistance durables, favorisant leur entrée dans le marché du travail tout en s’assurant d’augmenter la compétitivité des entreprises créées.

Mobilisant un montant global de 35 millions de dirhams (MDH), dont la contribution financière du Conseil est de l’ordre de 23 millions de dirhams (MDH) et celle du ministère de 12 MDH, ce programme permettra d’accompagner près de 800 femmes porteuses de projet dans la région.

Faisant l’objet d’une convention de partenariat entre le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l'égalité et de la famille, ce programme vise ainsi à consolider la participation de la femme à la vie socio-économique, en accordant la priorité aux catégories issues des milieux défavorisés et en situation difficile.

Ce programme vise par ailleurs à porter le taux d’employabilité des femmes à 30% au lieu de 19% en 2020. Il ambitionne également de doubler le nombre de femmes diplômées de la formation professionnelle pour égaler le pourcentage d’hommes diplômés, qui s'élève actuellement à 8 % contre 4 % chez les femmes.