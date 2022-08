Dakhla: le Forum des investisseurs internationaux aura lieu les 18 et 19 septembre prochains

Le port Dakla Atlantique, un méga-projet.

Dakhla doit abriter, les 18 et 19 septembre prochains, le Forum des investisseurs internationaux, afin de consolider les relations économiques, promouvoir l'économie de la région et faire connaître ses potentialités et opportunités d’investissement auprès d'hommes (et de femmes) d’affaires étrangers.